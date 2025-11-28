日本各地で息づく人面魚’90年にFRIDAYが報じ、山形から日本中を席巻した″人面魚″ブーム。あれから35年、「幻の魚は今も池にいる」と報じた前回の記事に、「ウチの地元にもいます」と、大きな反響が寄せられた。どうやら人面魚は思った以上に、日本各地でひっそりと、しかし確かに息づいているらしい。記者はその情報の中から、とくに信憑(しんぴょう)性の高い兵庫県と宮崎県に向かった。まず訪れたのは、日本民俗学の父・柳田國