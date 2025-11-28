「腰痛に悩む人が減らないのは“腰の後ろ”ばかりを治療しているからです。しかし腰を支える筋肉のほとんどは直接触れません」こう話すのはプロのアスリートのボディメンテナンスにも関わる、アスリートゴリラ鍼灸接骨院の高林孝光院長だ。今や国民病ともいわれる腰痛。痛みを予防したり治すためには、腰を支えている筋肉の構造を理解し、必要な筋肉を鍛えることが何よりも大事だという。腰痛に効く筋肉のほぐし方と毎晩お風呂でで