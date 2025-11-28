CNN香港（CNN）香港北部の高層住宅群で26日に発生した大規模火災による死者は27日までに83人になった。依然として多くの人が行方不明となっている。現地の公共放送RTHKは消防当局の話として、男性1人が16階から救出されたと報じた。香港政府トップの李家超行政長官は27日夜の記者会見で、火災は基本的に制御下にあると説明した。現場は公営の高層住宅8棟が立つ区画で、うち7棟が燃えた。いずれも少なくとも31階あり、計約2000戸が