広島・坂倉将吾捕手（２７）が２７日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１０００万減の１億４０００万円でサインした。プロ９年目で初のダウン査定も、「いいシーズンだったとは言えない。異論はない」と納得の表情を浮かべた。（金額は推定）今季は春季キャンプ中の３月上旬に負った右手中指骨折の影響もあり、開幕は２軍スタート。４月下旬に１軍復帰を果たすも、１０４試合で打率・２３８、５本塁打、