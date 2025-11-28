寒くなると腰痛に悩む人が増えるのはなぜだろう。血流が悪くなり、筋肉が硬くなるのは想像できるが、それ以外にも無意識にやっている日常的な動作が腰に大きな負担をかけているというのだ。冬に増えるぎっくり腰や慢性的な腰痛の原因について、プロのアスリートも指導するアスリートゴリラ鍼灸接骨院の高林孝光院長に話を聞いた。足を伸ばした「長座」に注意！寒くなると活躍するのがホットカーペットやこたつ、床暖房ではないか。