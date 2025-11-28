有名インフルエンサーを姉に持つ、『今日好き』に出演したイケメン17歳・はるとが子役時代に培った演技を披露した。【映像】イケメンに成長した爆モテ男子の現在の姿ABEMAにて11月26日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#31では、話題沸騰中の“おひなさま”こと、ひな（長浜広奈）の妄想を恋愛ドラマとして映像化する企画が行われた。愛くるしいワード