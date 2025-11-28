香港の高層マンションで起きた大規模火災の死者は、94人になりました。このマンションの工事に関連し、香港の汚職捜査機関が調査を開始すると発表しました。【映像】焼け焦げたマンション（消火活動の様子）香港メディアによりますと、火災による死者は94人、けが人は76人に上っています。死者のうちの1人、けが人のうちの11人は消防隊員だということです。香港で汚職を捜査する廉政公署は、マンションの改修工事に関して特