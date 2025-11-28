俳優の福山雅治が主演、大泉洋が相棒役で共演し、TBS系日曜劇場として2023年4月期に放送された連続ドラマの続きを描く『映画ラストマン -FIRST LOVE-』（12月24日公開）、12月28日に放送される完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE/TRUTH』の合同ビジュアルと合同トレーラーが公開された。【動画】福山雅治×大泉洋“最強バディ”が“最悪の2日間”に挑む福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演