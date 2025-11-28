パラ陸上・佐藤友祈を世界のトップたらしめていることの一つは、「のめり込む力」ではないだろうか。そのベースは静岡県藤枝市立広幡小学校２年生で、当時担任だった親野智可等（杉山桂一先生）に出会ったことで培われたと、佐藤は語る。佐藤に影響を与えた杉山先生の教えとは。すべての子育て世代に送るアスリート×恩師対談。佐藤 友祈（さとう・ともき）｜車いすプロアスリート1989年静岡生まれ。東京2020パラリンピックの陸上