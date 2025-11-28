ボーネルンドは12月6日、東京国際フォーラムで開催される人権啓発イベント「ヒューマンライツ・フェスタ東京2025」に、子どもたちが自由に遊べるボーネルンドの移動式あそび場を出展する。移動式あそび場が登場「ヒューマンライツ・フェスタ東京2025」は、12月3日〜9日までの「障がい者週間」にあわせて実施する人権啓発イベント。ロビーギャラリーに設けられたボーネルンドの遊び場では、「エアトラック」「がれき遊びブロック」