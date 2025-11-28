▼青森県（青森地方気象台・２８日５時）【津軽】雨後雪【下北】雨後くもり【三八上北】雨後くもり▼岩手県（盛岡地方気象台・２８日５時）【内陸】雨後くもり【沿岸北部】くもり一時雨【沿岸南部】晴れ一時雨▼宮城県（仙台管区気象台・２８日５時）【東部】くもり後晴れ【西部】雨後晴れ▼秋田県（秋田地方気象台・２８日５時）【沿岸】雨後雪【内陸】雨後雪▼山形県（山形地方気象台・２８日５時）【村山】雨時々止む【置賜】雨