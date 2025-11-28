▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・２８日５時）【宗谷地方】雨後雪【上川地方】雨後雪【留萌地方】雨後雪【網走地方】雨後くもり【北見地方】雨後くもり【紋別地方】くもり時々雨か雪【釧路地方】雨後くもり【根室地方】雨後くもり【十勝地方】雨後くもり【胆振地方】雨後くもり【日高地方】雨後くもり【石狩地方】くもり時々雨か雪【空知地方】雨後雪【後志地方】雨後雪【渡島地方】雨後くもり【檜山地方】雨後くもり