デフリンピック東京大会（読売新聞社協賛）で、銀メダルを獲得したサッカー男子と女子のメダル獲得報告会が２７日、東京都文京区で行われた。男子の滝沢諒斗（あきと）選手（２１）（千葉県野田市出身）や、女子の高木桜花選手（１８）（袖ケ浦市出身）らが出席し、「２年後に行われるワールドカップ（Ｗ杯）で優勝する」と意気込んだ。２５日の決勝で、女子は米国に０―４で敗れたものの、デフサッカー女子史上初のメダルを獲