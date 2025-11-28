下校時刻になっても帰宅しない娘・ぷっちょちゃんを心配していたようみん(@mamayoubi)さん。しかも、その日はいつもより1時間も早く学校が終わる日でした。学校に確認するも校内にはおらず、ようみんさんは夜勤前で仮眠をとっていた夫に相談します。夫が探しに行き、ようみんさんは次女とともに連絡を待ちました。10分ほどして、夫から見つかったというメールが。ぷっちょちゃんはどこにいたのでしょうか。『小1年の娘が帰っ