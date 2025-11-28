かつてのi3を彷彿とさせる先進性9月のミュンヘン・モーターショーで初公開された航続距離805kmのBMW『iX3』は、同社がEVで培ってきたあらゆる知見を結集した新世代モデルの第一弾である。【画像】ノイエ・クラッセ初採用！ 次世代EV第一弾【新型BMW iX3を詳しく見る】全29枚自動車開発を根本から再考することを目指した「プロジェクトi」は2007年に発足した。数年にわたる予告を経て2013年に発売された『i3』は、期待通りあらゆ