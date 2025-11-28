■全国の天気28日(金)は日本海側は広く雨で、雷雨になる所があるでしょう。夜は北海道に加えて、東北北部の平地も雪に変わりそうです。風が強く、ふぶく所があるでしょう。関東から西日本の太平洋側は広い範囲で晴れるでしょう。■予想最高気温日中は前日より低い所が多く、東海や西日本でも15℃くらい。風が冷たく感じられそうです。福岡は前日より4℃低い14℃でしょう。東京は前日より3℃高い19℃で、昼間は日差しがぽかぽかと感