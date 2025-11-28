【ワシントン＝池田慶太】米首都ワシントンのホワイトハウス周辺で２６日、発砲があり、巡回中の州兵２人が銃撃を受けた。２人は重体で、容疑者の男１人がその場で拘束された。容疑者がアフガニスタン出身の移民だったことから、トランプ政権は事件を移民問題に関連づけ、排他的な移民政策を加速させようとしている。動機不明事件は感謝祭の祝賀ムードに包まれる白昼に起きた。捜査当局の発表によると、ホワイトハウスから北西