オリ育成の遠藤が見据える来季オリックスの育成、遠藤成内野手が得意とする足や小技をさらに磨き、移籍2年目での支配下を目指す。「1軍の戦力として、チームに必要なプレーヤーになるための取り組みをしています」。秋季キャンプを終え、前を見据えた。秋田出身で東海大相模高から2019年ドラフト4位で阪神に入団。足があり、内野のどこでも守れるユーティリティプレーヤーとして2軍で頭角を現し、2年目のファーム日本選手権で