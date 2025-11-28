準硬式の世界で飛躍…最速152キロの剛腕、日大・竹川葉流投手高校時代は、甲子園は雲の上の場所だった。でも今は、プロの世界も夢ではなくなってきている。21日、阪神甲子園球場を舞台に開催された大学準硬式野球の大会「東西対抗日本一決定戦甲子園大会」で、最速152キロ右腕・竹川葉流（はる）投手（日大・3年）が東日本選抜のメンバーとしてマウンドに立った。“球速が出にくい”準硬式のボールで、入学時に140キロにも満たな