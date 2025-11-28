佐藤真一氏は1995年オフに2対2の交換トレードでダイエーからヤクルトへ1992年ドラフト4位で福岡ダイエー（現ソフトバンク）に入団した佐藤真一氏は、1995年オフに2対2の交換トレードでヤクルトに移籍した。ダイエーでは3年間で計87試合の出場と芽が出ず「あそこにいたらすぐ辞めていたんだろうな」と振り返るほどだが、この移籍が転機となった。しかも当時ヤクルトの監督を務めていた野村克也氏の“直談判”から決まったトレード