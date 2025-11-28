¡ÖËÜÅö¤Ë»Ý¤¤¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·Â³¤±¤ë¶È³¦ºÇ¹â¸¢°Ò¡ØTRY¥é¡¼¥á¥óÂç¾Þ¡Ù¡£¤³¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¤Î¼õ¾ÞÅ¹¤ò¥¯¥ë¥Þ¤Ç½ä¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¥é¡¼¥á¥ó³¹Æ» ¤Þ¤ó¤×¤¯Î¹¡×¡£º£²ó¤ÏÅìµþ´Ä¾õ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ñÆ»16¹æ¤Øgo¡ª¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Î°ìÎ®Å¹¤ò¤°¤ë¤ê¤È½ä¤ë¥ë¡¼¥Èº£²óÎ¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤¬µ¯½ªÅÀ¤È¤Ê¤ë¹ñÆ»16¹æ¡£ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¡¢ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¤Ê¤É¼óÅÔ·÷¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°´Ä¾õÆ»Ï©¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Ë¤ÏÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤¬