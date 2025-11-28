将棋の第84期順位戦B級1組9回戦が11月27日、東京・渋谷区の将棋会館で行われ、伊藤匠二冠（叡王・王座、23）が青嶋未来七段（30）に111手で勝利した。【映像】伊藤二冠が勝利した瞬間の表情この結果、伊藤二冠のリーグ成績は8勝1敗に。終盤戦に突入したB級1組リーグ戦で首位を堅守し、A級昇級へ向けて大きく前進した。一方、敗れた青嶋七段は3勝6敗となった。ABEMAでテキスト解説を務めた星野良生五段（37）は、「青嶋七段が