接戦で出せる結果は、磨かれたバランス感覚の賜物だ。「大和証券Mリーグ2025-26」11月27日の第1試合はKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）がトップを獲得。僅差のオーラスを守り切り、個人2連勝と7連続連対を達成した。【映像】伊達、2600点のアガリが”満貫級に変化”の衝撃この試合は東家からTEAM雷電・本田朋広（連盟）、EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、伊達の並びで開始した。