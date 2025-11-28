【日本】 雇用統計（10月）08:30 予想2.5%前回2.6%（完全失業率) 予想1.2倍前回1.2倍（有効求人倍率) 東京消費者物価指数（11月）08:30 予想2.7%前回2.8%（生鮮食料品除くコア・前年比) 鉱工業生産（速報値）（10月）08:50 予想-0.6%前回2.6%（前月比) 予想-0.4%前回3.8%（前年比) 【ユーロ圏】 ドイツ小売売上高（10月）16:00 予想N/A前回0.0%（0.2%から修正）（