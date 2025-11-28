17:00日銀国債買い入れ日程（12月） 18:00ECB消費者インフレ期待（10月） 19:00ナーゲル独連銀総裁、討論会出席 感謝祭翌日の金曜日（ブラックフライデー）のため米株式・債券市場は短縮取引 29日（土） FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（12月11日まで） 30日（日） 中国製造業PMI・非製造業PMI（11月） 植田日銀総裁名古屋出張、各界代表者と懇談 OPECプラス会合 ※