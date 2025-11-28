金融機関が空き家対策に本格的に取り組む事例が出てきた。埼玉りそな銀行が提供するサービス「空き家まるごと解決システム」だ。空き家の困りごとをワンストップで解決するという。どういったサービスなのか、なぜ金融機関が取り組むのか。埼玉りそな銀行に聞いた。「空き家まるごと解決システム」とはどんなサービスか？空き家が社会問題化しているなか、金融機関が空き家対策に取り組む事例はこれまでもいくつかあるが、主に空き