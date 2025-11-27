ファッションブランド「ポピー（POPPY）」が、東京、大阪、上海の3ヶ所で期間限定のクリスマスショップをオープンする。それぞれの期間は、東京が11月28日から12月25日まで、大阪が12月10日から16日まで、上海が12月20日から25日まで。【画像をもっと見る】昨年は、「パティスリーPOPPY」として原宿の本店でポップアップを開催し、「クリスマスケーキバッグ」を販売。実際のケーキを