ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー＆ピクサーによる最新作『私がビーバーになる時』（原題：Hoppers）を、2026年3月13日に全国公開すると発表した。あわせて、主人公がビーバー型ロボットに“ホップ（意識転送）”して動物界に潜入する、はちゃめちゃカオスなUS版予告が解禁された。【動画】『私がビーバーになる時』US版予告ディズニー＆ピクサーはこれまで、『トイ・ストーリー』の“おもちゃの世界”、『モンス