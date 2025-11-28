効果的なポルトガルの「外国人流入策」ポルトガルの首都リスボンの不動産価格はとても好調です。現地の不動産会社の調査によると、2020〜25年の5年間でエリアによってばらつきがあるものの60〜100%と大きく上昇しています。前編『「外国資本」だけに頼らずに不動産を上昇させた国があった…！ポルトガル、国民配慮の経済政策、その巧妙な戦略』で紹介したように、現地を見ると、日本と比べて非常に有効な海外資本の活用法と戦略が