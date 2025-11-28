28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比50円安の5万80円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 53426.03円ボリンジャーバンド3σ 52378.28円ボリンジャーバンド2σ 51330.54円ボリンジャーバンド1σ 50365.00円一目均衡表・基準線 50282.80円25日移動平均 50167.10円27日日経平均株価現物終値 50080.00円28日夜間取引終値 494