「最近、下半身だけ痩せにくくなってきた…」「お尻が垂れて見える気がする」。そんな悩みを抱える大人世代にこそ試してほしいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【プローンヒップエクステンション・ピラティス】です。寝たままゆっくり脚を持ち上げるだけのシンプルな動きなのに、お尻と太もも裏にしっかり効いて、下半身のもたつきを引き上げてくれます。寝たままヒップアップ！大人の“下半身太り”に効く理由加齢や座り姿勢の