28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比5.5ポイント安の3363.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3433.47ポイントボリンジャーバンド3σ 3393.82ポイントボリンジャーバンド2σ 3368.57ポイント27日TOPIX現物終値 3363.50ポイント28日夜間取引終値 3354.18ポイントボリンジャーバンド1σ 3338.10ポイント5日移動平均 331