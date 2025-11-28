経営の自由度を高めようと株式の非公開化を目指す上場企業に対し、海外投資ファンドをはじめとするアクティビスト（物言う株主）の介入が相次いでいる。経営陣による自社株買収（ＭＢＯ）の件数が１４年ぶりに過去最多を更新する中、買い付け価格の低さを問題視して株式を買い進めるアクティビストと経営陣の対立が資本市場の新たな火種となっている。（杉本要）「著しく割安」東証スタンダード市場に上場するカーケア製品大手