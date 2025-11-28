かつては織物の街として盛えていた東京都八王子市。産業の衰退で継ぎ手が減り、染色・織物工場だった場所は、長年使われていない状態となっています。そのスペースを活用し、市内にゆかりのあるアーティストやクリエーターの作品を展示する「八王子芸術祭2025」が2025年11月8日（土）〜12月7日（日）まで開催されています。そのほか八王子市北東部を中心に、公園や学校などを活用しているのも特徴。この芸術祭には、新たな住民に街