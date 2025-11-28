自然の情景と日本の美意識を映し出す、グランドセイコーの最新作を特集。充実したラインナップをできる限りお届けするため2回に分け、今回はその前編をお届けする。朝焼け、氷原、絹、琥珀、白樺──。それぞれの物語を宿したタイムピースの顔ぶれをぜひ、ご覧いただきたい。なお、すべてのモデルが発売中だ。○朝焼けを纏う機械式クロノグラフの傑作。グランドセイコー「SLGC006」Evolution 9 Collection Tentagraph 限定モデル「