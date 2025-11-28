ロシアは、日本が米国の指示に従い台湾近くの島にミサイルを配備しようとしているとして、強力な対応を予告した。タス通信によると、ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官は27日（現地時間）のブリーフィングで、「日本がこの分野で具体的な計画を実行することに対し、我々は強力に対応する権利を持っている」と明らかにした。これに先立ち、小泉進次郎防衛相は台湾に近い沖縄県の石垣島と与那国島を視察し、中距離ミサイル配備計