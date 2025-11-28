韓国型発射体ヌリ号が27日、4回目の打ち上げに成功した。政府主導で成長してきた韓国宇宙産業が、民間中心体制へと転換する「ニュースペース」時代が本格化する見通しだ。27日、宇宙航空庁によると、この日午前1時13分、全羅南道高興郡（チョルラナムド・コフングン）の羅老（ナロ）宇宙センターから打ち上げられたヌリ号は、18分25秒間の飛行を無事に終えた。核心的な役割を担う主搭載衛星である次世代中型衛星3号1基と、キューブ