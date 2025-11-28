NEXCO怒りの「ウルトラ重量オーバー」日本高速道路保有・債務返済機構（高速道路機構）とNEXCO中日本は2025年11月17日、東名高速を重大な重量オーバーで走行した運転手と運行会社両者を告発したと発表しました。一体何があったのでしょうか。2024年に東名を「26t」オーバーして通行した違反車両（画像：NEXCO中日本）。【画像】「えっ…！」これが実際に捕まった「規格外の重量オーバー車」です（30枚以上）道路を通行する車