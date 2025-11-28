イヤイヤ期真っ盛りの三歳の娘は、朝の着替えからお風呂まですべてが「イヤ！」の連続！ 公園のイベントでも、順番を譲っただけで大泣きして地面に寝転び、全身で拒否。そういうものと分かっていても抑えきれず、とうとう私の心が限界に達してしまい……。 限界寸前……！