30日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）では、超ピンポイントな婚活イベントで出会ったカップルが登場する。 【写真】お揃いの牛柄シャツで、仲むつまじい笑顔を見せる新婚さん 前回に引き続き、北海道別海町にMC・藤井隆、井上咲楽が出張して収録が行われた。夫が別海町で父と営むのは、約60ヘクタール（東京ドーム13個分）の牧場で、約100頭の乳牛を飼育している