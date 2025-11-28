香港ジョッキークラブは27日、香港北部・新界地区の大埔（タイポ）の高層マンション群で26日に発生した大規模火災を受け、哀悼の意を表明。犠牲者を追悼し、被災者および家族を支援するため1億香港ドル（約20億円）を寄付すると発表した。30日の開催（シャティン競馬場）は無観客とし、クラブ職員や裁決委員、役員、調教師、騎手が黙とうを捧げ、騎手は喪章を着けて競馬に臨む。当日は約7000万香港ドル（約14億円）の収益が