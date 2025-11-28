今どきの若者・Z世代は、なぜ言われたこと以上はやらないのか。組織開発専門家の勅使川原真衣氏は「大人の行動をよく観察しているZ世代らしい、合理的な考えが彼らの中にはある」という――。※本稿は、勅使川原真衣『人生の「成功」について誰も語ってこなかったこと 仕事にすべてを奪われないために知っておきたい能力主義という社会の仕組み』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Yue※写真はイメージで