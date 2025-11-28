27日午後、62歳の娘をハサミで複数回突き刺して殺害しようとしたとして、87歳の父親が逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは杉野勝弘容疑者（87）です。杉野容疑者は27日午後0時半すぎ、北九州市八幡西区本城で、自宅を訪ねてきた62歳の娘と口論になり、頭や肩、脇腹をハサミで複数回突き刺して殺害しようとした疑いです。娘は車の中に逃げ込み、命に別条はないということです。杉野容疑者は警察の調べに対し、「ハサミ