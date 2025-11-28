読売テレビ・日本テレビ系ドラマ『身代金は誘拐です』(2026年1月8日スタート 毎週木曜23:59〜24:54 全11話)の追加キャストが発表された。ドラマ『身代金は誘拐です』追加キャスト○物語の重要なキャラクターを担う豪華キャスト陣今回解禁となったのは、勝地涼演じる主人公・鷲尾武尊と、瀧本美織演じる武尊の妻で、2児の母でもある鷲尾美羽を取り巻く、この物語の重要なキャラクターを担う豪華キャスト陣。武尊の職場の社長で、防