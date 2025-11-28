「泣く子はいねが〜」これは漫画『夜廻り猫』で、夜の街を歩く一匹の猫・遠藤平蔵の常套句。本作は作者である深谷かほるさんが2015年、Twitter（現X）で投稿したことがきっかけで誕生した。“涙の匂い”を嗅ぎつけると、平蔵はその場所へ向かう。そして彼らの話に耳を傾け、そっと寄り添う――。登場する人間や動物の涙の匂いには孤独や寂しさ、無念などさまざまな感情に胸がつまる。そして作品にはその痛みを癒やす平蔵の優しさが