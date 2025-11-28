ウズベキスタンで開かれているワシントン条約締約国会議で、ニホンウナギを含む全種の国際取引規制案が採決され、反対多数で否決されました。日本は輸入依存度が高く、価格高騰への懸念から否決に向け働きかけていた。鈴木農水相は「多くの国から理解を得た」と評価する一方で、12月5日の再投票で可決されれば、最終的に採択されるため、まだ安心はできない状態が続く。「食文化の衰退が心配」規制強化で価格上昇の可能性もウズベ