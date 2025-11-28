「疲れていますか？」と聞かれて「まだ大丈夫」と答える仕事熱心な人ほど、見えない疲労が溜まっているかもしれない。医学博士の片野秀樹さんは「『まだがんばれる』と思う人は、脳のマスキングのせいで疲れを自覚できていない可能性がある。疲労度を見える化するツールで自分の疲れ具合を客観視し、休む意識につなげていくことが重要だ」という――。※本稿は、片野秀樹『休養マネジメント』（かんき出版）の一部を再編集したもの