ローマ教皇レオ14世は27日、就任後、初めての外国訪問でトルコを訪れた。30日からはレバノンを訪問予定で、中東の平和を訴える見通し。就任後初の外国訪問でトルコへローマ教皇レオ14世は27日、トルコの首都アンカラに到着し、エルドアン大統領と面会した。28日にはキリスト教の正統教義を定めた「ニカイア公会議」が開かれた西部イズニクに赴き、会議から1700周年を記念する宗教行事に参列する予定。レオ14世は2024年5月にローマ