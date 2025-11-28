26日、ギニアビサウの首都ビサウで演説する軍の報道官（TelevisaodaGuine-Bissauの映像から・ロイター＝共同）【ナイロビ共同】西アフリカ・セネガルの外交当局は27日、X（旧ツイッター）で、クーデターが起きた隣国ギニアビサウのウマロ・シソコ・エンバロ大統領が出国し、セネガルに到着したと発表した。クーデターを主導し、暫定大統領就任を宣言した軍のオルタ・インタ将軍は27日に演説し、民政移行への期限は「1年だ」