岐阜県大野町の住宅で27日夜、親族の女性に灯油を浴びせ、火をつけて殺害しようとしたとして、59歳の男が逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、大野町に住む自称会社員・児玉篤容疑者(59)です。警察によりますと、児玉容疑者は27日午後8時45分ごろ、自宅で親族の女性(50代)に灯油を浴びせたうえ、ライターで服に火をつけて殺害しようとした疑いがもたれています。女性から「私を殺すと言っている。ライ